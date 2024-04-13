Пілоти дронів відпрацювали по ворожій техніці, знищивши окупантів (відео)

Українські бійці відпрацювали по ворожій автівці на Авдіївському напрямку. З неї буквально вивалилися російські окупанти.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Завдання виконали пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади.

Пілоти дронів відпрацювали по ворожій техніці, знищивши окупантів

"Швидкі китайські гольф-кари навіть не встигають доїхати до першої лунки, як із них вилітає червоний прапор "перемоги" і прямо на ходу вивалюються російські окупанти", – зауважив Бутусов.

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів.

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