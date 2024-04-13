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Пілоти дронів відпрацювали по ворожій техніці, знищивши окупантів (відео)

Пілоти дронів відпрацювали по ворожій техніці, знищивши окупантів (відео)

Українські бійці відпрацювали по ворожій автівці на Авдіївському напрямку

ЗСУ показали потужні кадри ліквідації ворожої техніки.

Українські бійці відпрацювали по ворожій автівці на Авдіївському напрямку. З неї буквально вивалилися російські окупанти.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Завдання виконали пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади.

Пілоти дронів відпрацювали по ворожій техніці, знищивши окупантів

Пілоти дронів відпрацювали по ворожій техніці, знищивши окупантів

"Швидкі китайські гольф-кари навіть не встигають доїхати до першої лунки, як із них вилітає червоний прапор "перемоги" і прямо на ходу вивалюються російські окупанти", – зауважив Бутусов.

Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів.

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