Пілоти дронів відпрацювали по ворожій техніці, знищивши окупантів (відео)

ЗСУ показали потужні кадри ліквідації ворожої техніки.
Українські бійці відпрацювали по ворожій автівці на Авдіївському напрямку. З неї буквально вивалилися російські окупанти.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Завдання виконали пілоти роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади.
"Швидкі китайські гольф-кари навіть не встигають доїхати до першої лунки, як із них вилітає червоний прапор "перемоги" і прямо на ходу вивалюються російські окупанти", – зауважив Бутусов.
Нагадаємо, ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу окупантів.
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