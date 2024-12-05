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Пілоти Третьої штурмової показали філігранну роботу по ворогові на Харківщині (відео)

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В результаті злагоджених дій наших пілотів логістика ворога зазнає серйозного ураження.

Бійці 3-ї штурмової ефектно відпрацювали по ворогові на Харківщині. Вони показали, як літає рота DEUS EX MACHINA 2-го штурмбату, коли фронт кишить ворожими РЕБами, прикриває побратимів, збиває ворожі цілі та здіймає у небо гуманітарний вантаж

Потужні кадри оприлюднила Третя штурмова бригада.

"Кожен день їх баранимо, і можливості для цього є", — кажуть воїни.

Як зазначається, завдання цих бійців на Харківщині — зробити все можливе, аби окупанти не дісталися нашої піхоти.

"А якщо й логістика в зоні ризику — провізію побратимам доставить "аеропошта", — іронічно зазначають у Третій штурмовій.

Так виглядає сучасна війна, додають захисники, а дрони й ті, хто ними керують — тепер одні з її ключових компонентів.

▶️На YouTube-каналі бійців можна переглянути відео: Харківщина. Робота наших пілотів DEUS EX MACHINA

Нагадаємо, за три місяці підрозділи ППО Третьої штурмової ліквідували найбільшу кількість ворожих безпілотників серед усіх механізованих бригад СВ ЗСУ. Це десятки російських "Ланцетів", "Орланів", ZALA, Supercam та інші.

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