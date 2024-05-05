Пілоти ЗСУ оригінально привітали українців з Великоднем – фото

Командування армійської авіації Збройних сил України 5 травня привітало українців з Великоднем.

На своїй сторінці у Facebook вони опублікували фото військового гелікоптера, де в установці для пуску некерованих ракет розмістили традиційні українські крашанки, а зверху – сало.

"Христос Воскрес! Воістину воскрес!", - йдеться у дописі.

Пілоти привітали з Великоднем / Фото: Командування армійської авіації

Нагадаємо, Зеленський привітав із Великоднем – "У Бога на плечі – шеврон з українським прапором" (відео).

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