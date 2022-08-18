Пілоти ЗСУ "покошмарили" окупантів наХерсонщині: знищено 3 десятки російських вояків разом зі складом постачання і технікою

На Південному напрямку українські пілоти навідалися на позиції окупантів.

В результаті ті позбулися 3 десятки вояків, гармати та складу постачання.

Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".

Українська авіація минулої доби атакувала опорні пункти та райони зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження завдано в районі Нововознесенського та Олександрівки.

В межах виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив:

29 рашистів,

самохідну гармату 203-го калібру "Піон",

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,

склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися провести штурмові дії на Донеччині в районі селища Шевченкове. ЗСУ стримали ворожі атаки.

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