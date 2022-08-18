Пілоти ЗСУ "покошмарили" окупантів наХерсонщині: знищено 3 десятки російських вояків разом зі складом постачання і технікою

На Південному напрямку українські пілоти навідалися на позиції окупантів.
В результаті ті позбулися 3 десятки вояків, гармати та складу постачання.
Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".
Українська авіація минулої доби атакувала опорні пункти та райони зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження завдано в районі Нововознесенського та Олександрівки.
В межах виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив:
- 29 рашистів,
- самохідну гармату 203-го калібру "Піон",
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки,
- склад постачання боєкомплекту в Білогірці.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо, що російські окупанти намагалися провести штурмові дії на Донеччині в районі селища Шевченкове. ЗСУ стримали ворожі атаки.
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