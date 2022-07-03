Пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку

Пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку

На Південному напрямку Повітряні сили України добряче поколошматили окупантів.

Знищено як особовий склад так і техніку та боєприпаси окупантів.

Про це йдеться в зведенні оперативного командування "Південь".

"Гідно приймаючи тактику ворога з посилення авіаційних ударів, нашими авіаторами завдано ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

Наразі результати дорозвідуються, але вже відомо про знешкодження рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще одиниць броньованої техніки", - повілдомляють в ОК "Південь".

Нагадаємо, що авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій. В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.

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