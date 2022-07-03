Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку

Дата публікації
Перегляди
741
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку

Фото: Associated Press

На Південному напрямку Повітряні сили України добряче поколошматили окупантів.

Знищено як особовий склад так і техніку та боєприпаси окупантів.

Про це йдеться в зведенні оперативного командування "Південь".

"Гідно приймаючи тактику ворога з посилення авіаційних ударів, нашими авіаторами завдано ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

Наразі результати дорозвідуються, але вже відомо про знешкодження рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще одиниць броньованої техніки", - повілдомляють в ОК "Південь".

Нагадаємо, що авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій. В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.

Читайте також:

Телемарафон | Випуск ТСН 00:00 за 2 липня 2022 року

Телемарафон | Випуск ТСН 00:00 за 2 липня 2022 року
Наступна публікація