Пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку

На Південному напрямку Повітряні сили України добряче поколошматили окупантів.
Знищено як особовий склад так і техніку та боєприпаси окупантів.
Про це йдеться в зведенні оперативного командування "Південь".
"Гідно приймаючи тактику ворога з посилення авіаційних ударів, нашими авіаторами завдано ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили в районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.
Наразі результати дорозвідуються, але вже відомо про знешкодження рашистів, самохідної гаубиці "Мста-С", самохідні крупнокаліберні гармати "Піон", ще одиниць броньованої техніки", - повілдомляють в ОК "Південь".
Нагадаємо, що авіація ЗСУ навідалася на місця розташування окупантів фактично на всіх напрямках бойових дій. В результаті було знищено ворожу техніку та склади з боєприпасами.
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