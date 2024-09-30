Пилова буря накрила Дніпро, Харків та Полтаву (фото, відео)

Дніпро, Харків, Полтаву і райони накрила пилова буря. Місцеві жителі скаржаться на погану якість повітря.

Про це повідомляють телеграм-канали.

У Мережі повідомляється про пилову бурю у Дніпрі, Харкові, Полтаві та районах.

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Місцеві жителі скаржаться на дим, запах гару і кажуть, що важко дихати. За ніч на автомобілях утворився наліт із жовтого пилу.

Люди зняли на фото і відео, який вигляд мають їхні міста вранці 30 вересня.

Наліт на авто внаслідок пилової бурі / Фото: телеграм-канали

Наліт на авто внаслідок пилової бурі / Фото: телеграм-канали

Дніпро, Харків та Полтаву накрила пилова буря

Як повідомили у Сумському гідрометцентрі, серйозне погіршення якості повітря у східних та північно-східних регіонах України виникло через "закидання" атмосферним вихором пилу і смогу з території Росії.

"Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув південно-східний вітер. Найбільша концентрація часточок у повітрі наразі фіксується на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Краще обмежити перебування на вулиці і зачинити вікна", – порадили в гідрометцентрі.

Атмосферний вихор приніс до України пил і смог з території Росії / Фото: Сумський гідрометцентр

До слова, синоптики прогнозують, що протягом усього тижня, від 30 вересня до 6 жовтня, в Україні очікується тепла погода, місцями із помірними дощами.

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