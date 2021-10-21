Пилова буря у Кривому Розі може становити загрозу для населення

Система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норми вмісту пилу.
Через сильний вітер повітря в місті Кривому Розі (Дніпропетровська область) забруднене дрібними частинками та небезпечними сполуками з місцевих промислових об’єктів - гірничодобувних підприємств і кар'єрів.
Про це повідомили в четвер, 21 жовтня, у пресслужбі Державної екологічної інспекції.
Як зауважив очільник ДЕІ Андрій Мальований, напередодні міська система моніторингу повітря зафіксувала перевищення норм за вмістом пилу. Значення становили від 0,2 до майже 0,4 мг/м3 при нормі 0,15 мг/м3.
За словами посадовця, у Кривому Розі пилова буря посилюється наявністю великої кількості гірничодобувних підприємств та кар’єрів.
“Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об’єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров’я людей”, - підкреслив Андрій Мальований.
Мешканцям міста в Держекоінспекції рекомендують дотримуватись таких рекомендацій:
- мінімізувати пересування містом;
- на вулиці необхідно захистити обличчя тканинною пов’язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;
- якщо маєте зволожувачі повітря, увімкніть їх, робіть вологе прибирання кілька разів на день;
- для людей із захворюваннями дихальних шляхів важливо мати під рукою ліки, інгалятори.
Нагадаємо, влітку щільна пилова хмара з Сахари накрила Україну. Вона насувалася із заходу, з території Польщі.