Піонтковський дав прогноз, як і коли закінчиться війна з Росією

Після цього вона змушена буде сісти за стіл переговорів з Україною і залишити її територію.

Таку думку в ефірі ТСН висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

"Я думаю, що перемога України, це і так сформовано в заявах Зеленського і керівників західних великих держав, буде двох етапною. Перший - відбудеться до цієї зими, оскільки Україна ніколи не підпише жодної капітуляції, яку нав'язує їй Москва. В будь-якому випадку активні військові дії в листопаді-грудні так чи інакше припиняться. Де факто заморожування конфлікту відбудеться. Я думаю, що цілком очевидною задачею Генштаба є протягом серпня-вересня і половини жовтня - ліквідація угруповання військових РФ на правому березі Дніпра", - сказав Піонтковський.

Він додав, що там угруповання вже ослаблене, про що свідчить, що командування вже все втекло на лівий берег, що нагадує, на його думку, найбільш сороміцьку сторінку в історії Червоної армії - втечу з Крима у 1942 році всього командування, яке залишило без зброї, командування, постачання - без усього 100-тисячну армію у руках німців.

"Рядові офіцери для російського командування завжди були витратним матеріалом. Так от - це перший етап. Це вплине на зрушення в Росії і нове керівництво РФ ухвалить ультиматум колективного Заходу про відведення військ на позиції станом до 23 лютого. А заключний етап - повернення Донбаса і Криму буде проходити перемовинами, а в України, яка переможе, буде чітка позиція про повернення своїх територій, і це буде заключна позиція за два-три місяці", - сказав Піонтковський.

Нагадаємо, як вважає російський опозиціонер, юрист та адвокат Марк Фейгін, російський диктатор Володимир Путін тимчасово відмовився від своїх початкових планів щодо захоплення України. Відтепер, очільник Кремля хоче вичавити максимум з "досягнутого" за пів року війни.

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