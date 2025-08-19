Не святий бізнес: на Закарпатті піп УПЦ МП віз ухилянта під рясою за $10 тис. (відео)

"Божа" контрабанда: піп УПЦ МП віз ухилянта до Словаччини, сховавши його під рясою

На Закарпатті священник УПЦ Московського патріархату намагався вивезти за кордон ухилянта, сховавши під своєю рясою. За це піп мав отримати грошову винагороду у розмірі 10 тис. доларів.

Про це передає Держприкордонслужба.

Військові ДПСУ зупинив для перевірки автомобіль Mercedes, який рухався у напрямку кордону. Кермував легковиком 50-річний чоловік. Він посвідчення священнослужителя УПЦ МП одного з монастирів Закарпаття.

Посвідчення священнослужителя. Зауважимо, що УПЦ МП досі ігнорує вимогу закону про перейменування і продовжує в офіційних назвав приховувати приставку «МП».

Під час огляду транспортного засобу прикордонники знайшли у ньому ще одну особу. Аби проїхати повз контрольні пости непоміченим, монах сховав «пасажира» на задньому сидінні під рясами.

Ухилянтом виявився 41-річний житель Сумщини.

© Держприкордонслужба

Священник зізнався, що сконтактувався з чоловіком через спільних знайомих і зобов’язався довезти його до кордону зі Словаччиною за 10 000 доларів США. Останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держрубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під своїми рясами на задньому сидінні.

На місце затримання викликали поліцію.

У діях священнослужителя вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон, що карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

«Пасажирові» доведеться також відповідати перед законом у відповідності до ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

