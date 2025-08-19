- Дата публікації
- Укрaїнa
- 2445
- 2 хв
Не святий бізнес: на Закарпатті піп УПЦ МП віз ухилянта під рясою за $10 тис. (відео)
«Знахідка» під рясою — священник УПЦ МП попався на гарячому, намагаючись вивезти ухилянта за $10 000.
На Закарпатті священник УПЦ Московського патріархату намагався вивезти за кордон ухилянта, сховавши під своєю рясою. За це піп мав отримати грошову винагороду у розмірі 10 тис. доларів.
Про це передає Держприкордонслужба.
Військові ДПСУ зупинив для перевірки автомобіль Mercedes, який рухався у напрямку кордону. Кермував легковиком 50-річний чоловік. Він посвідчення священнослужителя УПЦ МП одного з монастирів Закарпаття.
Під час огляду транспортного засобу прикордонники знайшли у ньому ще одну особу. Аби проїхати повз контрольні пости непоміченим, монах сховав «пасажира» на задньому сидінні під рясами.
Ухилянтом виявився 41-річний житель Сумщини.
Священник зізнався, що сконтактувався з чоловіком через спільних знайомих і зобов’язався довезти його до кордону зі Словаччиною за 10 000 доларів США. Останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держрубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під своїми рясами на задньому сидінні.
На місце затримання викликали поліцію.
У діях священнослужителя вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон, що карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
«Пасажирові» доведеться також відповідати перед законом у відповідності до ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Раніше у ЗМІ писали, що клірик УПЦ МП отримав дозвіл на відрядження до Німеччини і не повернувся.