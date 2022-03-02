Пірати 21 століття: у Чорному морі окупанти погрожують відкрити вогонь по цивільному кораблю

Пірати 21 століття: у Чорному морі окупанти погрожують відкрити вогонь по цивільному кораблю

Злочинці хочуть прикритися кораблем, як “живим” щитом.

Російські окупанти в морі мають намір прикриватися живим щитом, щоб не потрапити під обстріл.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС України.

Російський військовий корабель загрожує відкрити вогонь цивільним судном HELT у випадку, якщо той відмовиться увійти в небезпечну ділянку Чорного моря. Таким чином злочинці хочуть прикритися кораблем, як “живим” щитом.

“Це ніщо інше, як піратство 21 століття. Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, флот РФ вже обстріляв два цивільні судна та два судна захопили у полон — у тому числі пошуково-рятувальне судно “Сапфір” що виконувало гуманітарну місію”, — розповіли в пресслужбі ВМС України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: