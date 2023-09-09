Піратська книжка з “ЛНР” опинилася у бібліотеці українського книговидавця: подробиці скандалу

Гендиректор видавництва “Фоліо” стверджує, що цим прикладом лише звернув увагу на проблему піратства у книговиданні.

Генеральний директор харківського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький придбав піратський переклад російською мовою роману Стівена Кінга “Казка”. У вихідних даних стверджується, що книжку видали на території так званої “ЛНР”.

Про це книговидавець сам розповів під час дискусії на цьогорічному фестивалі KyivBookFest, фрагмент якої опубліковано у Telegram-каналі “Непозбувний книгочитун”.

“Він [Стівен Кінг] заборонив росіянам друкувати новий роман, роман "Казка". Цей роман був надрукований в Росії, з вихідними даними "Луганська народна республіка". Він з'явився в продажу в Україні до того, як "Клуб сімейного дозвілля" надрукував власний наклад. Вибачте, я прочитав піратську копію, бо я не хотів ще два місяці чекати. І таких читачів багато”, - говорить на запису Красовицький.

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Таке повідомлення викликало хвилю обурення в Мережі. Користувачі вважають недопустимим, що український книговидавець придбав “російський переклад, виданий в окупованій частині країни, на 9 рік війни”.

У коментарі “Читомо” Красовицький підтвердив, що дійсно придбав піратський примірник “Казки” Кінга, надрукований в Росії з вихідними даними так званої “ЛНР”, але зазначив, що в Україні є й інші піратські копії з вихідними даними Астани, Риги та Кишинева.

Він наголосив, що займається аналітикою справ з піратством багато років і саме з цією метою придбав згаданий екземпляр піратського видання.

“Мені дуже боляче, що держава дуже повільно рухається до виконання своїх обов’язків в цьому питанні. Піратські книжки під фальшивими вихідними даними вільно продаються на книжкових ринках Одеси, Києва, Харкова, в книгарнях Львова, Чернівців. І так, я про кожен факт такої купівлі чи фіксування ставлю до уваги правоохоронців, з якими регулярно спілкуюся", — заявив Олександр Красовицький.

Нагадаємо, раніше трапився скандал із біографією американського мільярдера, засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска, в якій опубліковано приватні повідомлення міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Дозволу на їх публікацію український урядовець не надавав.

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