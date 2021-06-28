Пірнув і зник під водою:у Львівській області у озері втопився 11-річний хлопчик

Тіло хлопчика діставали з води рятувальники.
У Львівській області стався нещасний випадок на воді. В результаті купання в озері втопився 11-річний хлопчик.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.
Подія сталася учора, 27 червня, в селі Бояничі Червоноградського району. Під час купання в озері, пірнув у воду і не винирнув на поверхню 11-річний житель села Ганівка.
Тіло хлопчика згодом із води дістали рятувальники за допомогою човна, рятувальної мотузки та багра.
Нагадаємо, що у селі. Наумівка Ніжинського району, що на Чернігівщині, у ставку втопився 15-річний мешканець села Кобижча.