Пірнув і зник під водою:у Львівській області у озері втопився 11-річний хлопчик

Пірнув і зник під водою:у Львівській області у озері втопився 11-річний хлопчик

Тіло хлопчика діставали з води рятувальники.

У Львівській області стався нещасний випадок на воді. В результаті купання в озері втопився 11-річний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.

Подія сталася учора, 27 червня, в селі Бояничі Червоноградського району. Під час купання в озері, пірнув у воду і не винирнув на поверхню 11-річний житель села Ганівка.

Тіло хлопчика згодом із води дістали рятувальники за допомогою човна, рятувальної мотузки та багра.

Нагадаємо, що у селі. Наумівка Ніжинського району, що на Чернігівщині, у ставку втопився 15-річний мешканець села Кобижча.

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