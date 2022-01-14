Пірнув у воду і не повернувся: в Одесі поблизу пляжу "Ланжерон" шукають чоловіка

Пірнув у воду і не повернувся: в Одесі поблизу пляжу "Ланжерон" шукають чоловіка

Наразі обстежили 5000 квадратних метрів дна.

В Одесі, поблизу пляжу "Ланжерон", шукають чоловіка, який пірнув у воду і не повернувся на берег. Пошуки почалися ще 13 січня. Сьогодні вранці пошуково-рятувальні роботи відновилися.

Про це повідомили у Департаменті муніципальної безпеки Одеської міськради.

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Вчора о 17:00 від рятувальників надійшло повідомлення про те, що на пляжі "Ланжерон", в районі ресторану "Тераса" чоловік у стані алкогольного сп’яніння роздягнувся на пірсі, і стрибнувши у воду, поплив у відкрите море.

На пошуки людини вирушили представники рятувально-водолазної служби та муніципальна охорона. Наразі обстежили 5000 квадратних метрів дна. Чоловіка поки не знайшли.

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Нагадаємо, у Кіровоградській області на річці провалилися під кригу двоє дітей, 2009 і 2012 року народження. Врятувати їх, на жаль, не вдалося.

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