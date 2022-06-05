Пірнув у воду та зник: у Дніпропетровській області втопився 15-річний хлопець (фото)

У Кам`янському потонув підліток на міському пляжі. Тіло дістали рятувальники.
Хлопець пірнув у воду і не винирнув.
Про це йдеться на сторінці ДСНС Дніпропетровщини у Facebook.
Нещасний випадок стався 4 червня близько 17:00 години на міському пляжі, біля човникової станції.
Водолазно-рятувальна група прибула на місце події та одразу розпочала пошукові роботи. О 19:44 тіло 15-річного юнака підняли на поверхню, доставили на берег та передали поліцейським.
Як повідомлялося, у Житомирській області у колодязі знайшли тіло немовляти. Тіло хлопчика виявили господарі сільського обійстя. Вони проводили весняне прибирання території. Його матір'ю виявилася 39-річна місцева мешканка. Жінка веде асоціальний спосіб життя, зловживає алкоголем.
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