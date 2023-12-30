Піротехніці - ні: що загрожує українцям за запуск салютів у новорічну ніч

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні заборонили продаж та використання піротехніки навіть на законодавчому рівні.

ТСН.ua пояснює, що загрожує українцям, які порушать заборону на використання піротехніки під час війни.

Так, у пояснювальній записці до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів" йдеться, що використання піротехніки у воєнний час може завдати шкоди психологічному здоров'ю. Це пов'язано з тим, що ефект від вибуху петард і салютів схожий на звуки вибухів снарядів і ракет. Більше того, у документі йдеться, що феєрверки можуть завдати шкоди навколишньому середовищу та тваринам. Негативним наслідком для тварин може бути стрес, поранення, панічні атаки та загибель.

Також варто зазначити, що зміни у законодавстві про піротехніку пов'язані з виконанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом з питань охорони навколишнього середовища. Закон запроваджує необхідну Україні Директиву європейського парламенту щодо регламентування піротехніки, захищає безпеку та здоров'я людей та тварин.

Відповідно до законодавства, за продаж піротехнічних виробів може загрожувати штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – що становить від 17 до 34 тис. гривень.

Для українців, які попри заборони використовуватимуть піротехніку під час війни, може настати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Відповідно до ст. 182 КУпАП, порушення вимог нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях тягне за собою штраф від 85 до 225 гривень, а для суб'єктів господарської діяльності – від 225 до 510 гривень.

Також під час використання піротехніки можна "влетіти" під статтю 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". У цьому випадку загрожує покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 до 34 тис. гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років. Якщо правопорушення скоєно групою осіб – обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

Зазначимо, що вся піротехніка має класифікацію. В Україні зараз заборонено використовувати салюти та петарди класу F2, F3 та F4. До них відносяться практично всі салютні установки та петарди. Однак під заборону не потрапили вироби класу F1, які мають найнижчий рівень небезпеки та рівень шуму. До такої піротехніки можна віднести бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки.

Нагадаємо, напередодні новорічних свят Національна поліція України посилює заходи безпеки по всій території держави. Начальник департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський нагадав про заборону використання громадянами будь-яких піротехнічних виробів. Крім того, порушників комендантської години також чекають покарання - їх відвозитимуть до райвідділів для встановлення причин таких порушень. Цими людьми також може зацікавитися ТЦК.

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