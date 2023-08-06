"Пишаємось нашими героями неба": Зеленський привітав військових з Днем Повітряних сил (фото)

Президент України Володимир Зеленський привітав захисників неба з Днем Повітряних сил та подякував за службу та кожен бойовий виліт.

Привітання глава держави опублікував у Telegram.

"День Повітряних сил Збройних Сил України! Пишаємось нашими героями неба! Вже понад 14 тисяч бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен – це героїзм. Кожен – це результат для України. Кожен – це наближення нашої перемоги. Я дякую всім воїнам українських Повітряних сил – усім воїнам-авіаторам, нашим зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ! Слава вам! Слава Україні!", - йдеться у дописі.

Володимир Зеленський також опублікував фото військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ.

День Повітряних Сил Збройних Сил України.

День Повітряних Сил Збройних Сил України.

День Повітряних Сил Збройних Сил України.

День Повітряних Сил Збройних Сил України.

День Повітряних Сил Збройних Сил України.

День Повітряних Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, 6 серпня в Україні святкують День Повітряних Сил Збройних Сил України. Професійне свято щорічно припадає на першу неділю серпня. Було започатковане 2007 року президентом України після скасування дня Військ Протиповітряної оборони. Цей рід військ на території сучасної України з'явився ще 1917 року, а перші навчальні заклади в Харкові, Полтаві, Чугуєві, Києві, Чернігові та Луганську почали відкриватися вже від 1930 року.

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