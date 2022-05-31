Пішки йшли до Києва: поліцейські виявили на околиці Коростишева маленьких мандрівників

На виїзді з міста Коростишів Житомирської області поліцейські зупинили двох маленьких мандрівників, які пішки йшли до Києва.

Інцидент трапився увечері 29 травня. Мешканці Коростишівської громади близько 21:00 звернули увагу на малих дітей, які були на околиці міста без нагляду дорослих та зателефонували до поліції.

Про це повідомила пресслужба поліції у Житомирській області.

На виїзд у напрямку столиці прибули поліцейські. Виявилося, що двоє хлопчиків, яким сім та п'ять років, прямували пішки до Києва. Діти проживають у Коростишеві. До Києва вирішили податись до мами старшого хлопчика, яка там працює.

Правоохоронці забрали дітей до відділку поліції, пригостили солодощами. Своєю чергою, дільничні офіцери почали встановлювати їх рідних за адресами проживання. Як з’ясувалось, що меншого мандрівка вже розшукували стурбовані відсутністю сина батьки. Натомісь для діда і баби, з якими проживає старший хлопчик, вечірня прогулянка онука стала несподіванкою.

Дітей поліцейські передали рідним і провели з малечею і родинами профілактичну роботу.

Як повідомлялося, поліцейські повернули додому підлітка з Рівненщини, який самотужки подолав понад 25 кілометрів. Юний мандрівник з Острога самотужки подолав понад 25 кілометрів. 13-річний Юрко направлявся до села Комарівка, що на Славутчині у Хмельницькій області.

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