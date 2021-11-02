Пішла епоха: під Харковом підірвали будівлю колись уславленого фаянсового заводу (відео)

Будівля не піддалася повному руйнуванню з першого разу.

У Харківській області підірвали будівлю колишнього фаянсового заводу у Будах.

Про повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

"Не елеватор звичайно, але теж красиво. Сьогодні у селищі Буди підірвали легендарний фаянсовий завод. Пішла ціла епоха",- підписали відео автори.

Сама ж будівля не хотіла "йти з життя" і з першого разу повністю не зруйнувалася.

Фаянсовий завод у Будах з'явився наприкінці 19 століття завдяки промисловцю і підприємцю Матвію Кузнєцову. Він був правнуком засновника фарфорового виробництва у Гжелі Якова Кузнєцова. Будянські керамісти створили неповторний стиль – будянський фаянс. Тут випускали блюдця, скульптури, вази тощо.

Будянський посуд славився у всіх куточках імперії, а потім і Радянського Союзу. Під час Другої світової війни завод було зруйновано, його відновили до 1953 року.

У 2006 році АТЗТ "Будянський фаянс", який лише рік не дожив до свого 120-річчя, припинив своє існування, бо був визнаний банкрутом. На момент закриття на виробництві працювало 1,5 тисячі професійних керамістів, технологів, скульпторів, художників.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Жесть, ця цивілізація саморуйнується, несіть наступну!

Скільки людей там працювало.

Хоча б одне підприємство збудували, а то лише руйнують.

А який посуд там робили!

Була там на екскурсії, коли в школі навчалася. Вони тоді ще продукцію випускали.

Кожну тарілку робили там вручну, я особисто там працював.

Нагадаємо, що у Харкові в районі Південного вокзалу підірвали елеватор. Будівля вже довгий час не експлуатувалася.

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