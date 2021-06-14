Пішла на шкільну екскурсію та зникла: на Закарпатті розшукали 15-річну дівчину

Дівчина була у компанії свого знайомого.
В Ужгороді під час шкільної екскурсії зникла 15-річна дівчина. Її розшукали правоохоронці.
Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.
У поліції повідомили, що 15-річна дівчина не повернулась із шкільної екскурсії. Її батько звернувся до правоохоронців.
"Оскільки надворі уже сутеніло, а на телефонні дзвінки дівчина не відповідала, батьки почали хвилюватися та звернулися до поліції. Правоохоронці оперативно відреагували, поспілкувалися з друзями дівчинки та швидко встановили її місце перебування", - повідомили в поліції.
Дівчина відпочивала разом із своїм знайомим хлопцем. Її повернули батькам та провели із ними бесіду.
Нагадаємо, в Одеській області знайшли 4-річну дівчинку, яку всю ніч шукали понад 200 людей.