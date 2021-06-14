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Пішла на шкільну екскурсію та зникла: на Закарпатті розшукали 15-річну дівчину

Пішла на шкільну екскурсію та зникла: на Закарпатті розшукали 15-річну дівчину

ГУ НП Закарпатської області

Дівчина була у компанії свого знайомого.

В Ужгороді під час шкільної екскурсії зникла 15-річна дівчина. Її розшукали правоохоронці. 

Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області. 

У поліції повідомили, що 15-річна дівчина не повернулась із шкільної екскурсії. Її батько звернувся до правоохоронців. 

"Оскільки надворі уже сутеніло, а  на телефонні дзвінки дівчина не відповідала, батьки почали хвилюватися та звернулися до поліції. Правоохоронці оперативно відреагували, поспілкувалися з друзями дівчинки та швидко встановили її місце перебування", - повідомили в поліції. 

Дівчина відпочивала разом із своїм знайомим хлопцем. Її повернули батькам та провели із ними бесіду. 

Нагадаємо, в Одеській області знайшли 4-річну дівчинку, яку всю ніч шукали понад 200 людей

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