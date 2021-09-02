Пішла під землю на відремонтованій Арсенальній площі у Києві: у Мережі виклали відео моменту провалу вантажівки

Пішла під землю на відремонтованій Арсенальній площі у Києві: у Мережі виклали відео моменту провалу вантажівки

Вантажне авто проїхалося площею і просто пішло під землю.

У Києві вантажівка зруйнувала щойно відремонтовану Арсенальну площу. Під власною вагою вона пішла просто під землю.

Відео моменту падіння авто ТСН.ua отримав із власних джерел.

На кадрах видно, як авто їде площею і в якусь мить колеса з одного боку просто йдуть під землю.

Слід зазначити, що оновлену Арсенальну площу тільки вчора ввечері відкрили, а сьогодні "сухий" фонтан пошкоджений і потребує ремонту.

"Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що розташована у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під'їхати ближче… В результаті — пошкоджене покриття, облаштоване на фонтані", - написав про інцидент міський голова Києва Віталій Кличко.

Нині фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою.

З'явилося відео моменту провалу вантажівки на відреставрованій Арсенальній площі

Нагадаємо, що у Миколаєві на Центральному міському стадіоні посеред доріжки встановили фонтан.

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