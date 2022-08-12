Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пішла по гриби: на Чернігівщині жінка підірвалася на ворожій "розтяжці"

Дата публікації
Перегляди
1804
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Пішла по гриби: на Чернігівщині жінка підірвалася на ворожій "розтяжці"

У Чернігівській області жінка підірвалась на ворожій "розтяжці".

Жінку з велосипедом, яка лежала на узбіччі, помітили під час патрулювання поліцейські групи. Потерпіла не могла самостійно рухатись. Її одяг був просочений кров’ю.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Правоохоронці викликали медиків. Поліцейські дізналися, що вона травмувалася, бо проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині та вирушила по гриби. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила "розтяжку". Цю вибухову пастку встановили військові країни-агресорки Росії під час окупації частини області.

У поліції нагадують,що нині діє заборона на відвідування лісів у Чернігівській області, бо небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

Як повідомлялося, у Дніпрі біля одного з пологових будинків виявили небезпечну знахідку. Невідомі встановили розтяжку з гранатою. Вибухотехніки успішно провели розмінування. 

Читайте також:

Російський танк з мертвим екіпажем підняли з дна річки на Чернігівщині

Російський танк з мертвим екіпажем підняли з дна річки на Чернігівщині
 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1804
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація