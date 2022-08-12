Пішла по гриби: на Чернігівщині жінка підірвалася на ворожій "розтяжці"

У Чернігівській області жінка підірвалась на ворожій "розтяжці".

Жінку з велосипедом, яка лежала на узбіччі, помітили під час патрулювання поліцейські групи. Потерпіла не могла самостійно рухатись. Її одяг був просочений кров’ю.

Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Правоохоронці викликали медиків. Поліцейські дізналися, що вона травмувалася, бо проігнорувала категоричну заборону відвідувати ліси на Чернігівщині та вирушила по гриби. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, потерпіла зачепила "розтяжку". Цю вибухову пастку встановили військові країни-агресорки Росії під час окупації частини області.

У поліції нагадують,що нині діє заборона на відвідування лісів у Чернігівській області, бо небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.

Як повідомлялося, у Дніпрі біля одного з пологових будинків виявили небезпечну знахідку. Невідомі встановили розтяжку з гранатою. Вибухотехніки успішно провели розмінування.

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