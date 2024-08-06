Пішла шукати гриби та заблукала: на Дрогобиччині рятувальники відшукали у лісі жінку

Українські рятувальники на Дрогобиччині знайшли жінку з села Брониця, яка пішла по гриби та заблукала.

Про це повідомили у 2-му Спеціальному центрі швидкого реагування ДСНС України.

Зазначається, що до порятунку жінки долучилися 5 рятувальників. Їм знадобилося три години, щоб знайти жінку.

"Жінка не потребувала медичної допомоги, але через кількагодинний дощ намокла і замерзла. Рятувальники надали їй сухий одяг та вивезли з лісу на квадроциклі", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали пам'ятати про власну безпеку, плануючи похід в ліс.

"Потрібно завжди інформувати близьких про свої плани, не ходити самостійно, дотримуватись відомих маршрутів та орієнтирів. У ліс варто брати з собою заряджений мобільний телефон і ліхтарик. Якщо зрозуміли, що заблукали, то не панікуйте, а спробуйте повернутися до останнього знайомого орієнтиру, або залишайтесь на місці і спробуйте викликати допомогу телефоном чи за допомогою голосу", - попередили людей.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині рятувальники знайшли 11-річну Соломію Веклич із Рави-Руської, яка зникла ще 20 липня. Пошуки дитини тривали сім днів.

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