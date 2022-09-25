Пішла спека: в Росії коктейлями Молотова палять військкомати

Місцеві жителі палять військкомати - для цього використовують старий дідівський метод - коктейлі Мололтовіа.

Про це повідомляють в телеграм-каналі "Роспартизан".

Рузаївка. Підпал військкомату. Вночі партизани закидали коктейлями Молотова військкомат у Мордовії. Вогонь встиг розгорітися в одному з кабінетів, аж поки його не загасили.

Ленобласть. Підпал адміністрації селища. Сьогодні вночі до будівлі адміністрації Сяскелівського поселення Гатчинського району Ленінградської області невідомий партизан кинув кілька коктейлів Молотова. Один із кабінетів спалахнув, всього пожежа встигла охопити 50 кв.м. Підпалювача шукають.

Черняхівськ. Підпал військкомату. Сьогодні вночі партизанів кинув коктейль Молотова у військкомат у Калінінградській області. Вогонь охопив стіну будівлі, бо пляшка не розбила вікно. Партизан на волі.

Ленобласть. Кіровськ. Підпал військкомату. У Кіровську партизани підійшли до підпалу творчо. Вони просвердлили дірку у вікні кабінету військкомату, просунули через дірку трубку, прикріплену до підвішеної каністри з пальним. Таким чином вони обійшлися без зайвого галасу, щоб підпалити військкомат. Їм також вдалося успішно втекти. Вогонь встиг охопити частину кабінету та зіпсував частину цифрових носіїв.

Нагадаємо, що Дагестані чоловіки намагаються бойкотувати "часткову" мобілізацію. Так, вони влаштували суперечку під військкоматом із працівницею установи.

22 вересня жителі Дагестану перекрили федеральну трасу на знак протесту проти "часткової" мобілізації в Росії.

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