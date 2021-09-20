Пішла з дому і не повернулась: у Херсонській області розшукують неповнолітню Мадонну

Пішла з дому і не повернулась: у Херсонській області розшукують неповнолітню Мадонну

Дівчина не виходить на зв'язок від учора.

У Херсонській області поліція розшукує неповнолітню Мадонну Альохіну, жительку Олешок.

Про це йдеться на сторінці обласної поліції у Facebook.

Також читайте Рятувальники шукали всю ніч і не знайшли: на Прикарпатті зникли грибники

Дівчина зникла 19 вересня. Близько 16 години пішла з дому і до теперішнього часу не повернулася.

Зникла Мадонна Альохіна 2006 року народження.

Прикмети: зріст 150-155 см, середньої статури, волосся довге, очі карі.

Особливі прикмети: на лівій скроні, біля брови, невеликий шрам.

У поліції просять громадян, які володіють інформацією про зниклу, повідомити до відділення поліції за телефонами: (05542) 2-13-87, 0958473802, 0661831160 або 102.

Водій зник після ДТП у столиці

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання