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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5444
Час на прочитання
1 хв

Пішла з дому і не повернулася: у Дніпрі виявили мертвою дівчинку

У Дніпрі 14-річну дівчинку шукали від 5 липня. Вона пішла з дому і більше не повернулася.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Поліція виявила тіло дитини

Поліція виявила тіло дитини / © autotheme.info

Сьогодні, 6 липня, у Дніпрі виявили мертвою 14-річну дівчину. Напередодін вона пішла з дому та не повернулася.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

«5 липня близько 15.00 дівчина пішла з місця проживання у Слобожанському районі міста та додому не повернулася», — зазначили у відомстві.

Згодом правоохоронці уточнили, що дівчину виявили мертвою.

Раніше повідомлялося, що Калуші матір підозрюють у вбивстві своєї 3-річної дитини. Ймовірно, у жінки було загострення психічного розладу.

Як стало відомо, поліцію викликали сусіди, почувши дитячі крики та плач. Однак двері ніхто не відчинив. Квартиру жінка орендувала, тож правоохоронцям довелося зв’язатися з власником помешкання, щоб той відімкнув двері. Дитина вже була мертва.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5444
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