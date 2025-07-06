- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5444
- Час на прочитання
- 1 хв
Пішла з дому і не повернулася: у Дніпрі виявили мертвою дівчинку
У Дніпрі 14-річну дівчинку шукали від 5 липня. Вона пішла з дому і більше не повернулася.
Сьогодні, 6 липня, у Дніпрі виявили мертвою 14-річну дівчину. Напередодін вона пішла з дому та не повернулася.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
«5 липня близько 15.00 дівчина пішла з місця проживання у Слобожанському районі міста та додому не повернулася», — зазначили у відомстві.
Згодом правоохоронці уточнили, що дівчину виявили мертвою.
Раніше повідомлялося, що Калуші матір підозрюють у вбивстві своєї 3-річної дитини. Ймовірно, у жінки було загострення психічного розладу.
Як стало відомо, поліцію викликали сусіди, почувши дитячі крики та плач. Однак двері ніхто не відчинив. Квартиру жінка орендувала, тож правоохоронцям довелося зв’язатися з власником помешкання, щоб той відімкнув двері. Дитина вже була мертва.