Пішла з дому і не повернулася: у Дніпрі виявили мертвою дівчинку

Поліція виявила тіло дитини / © autotheme.info

Реклама

Сьогодні, 6 липня, у Дніпрі виявили мертвою 14-річну дівчину. Напередодін вона пішла з дому та не повернулася.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

«5 липня близько 15.00 дівчина пішла з місця проживання у Слобожанському районі міста та додому не повернулася», — зазначили у відомстві.

Реклама

Згодом правоохоронці уточнили, що дівчину виявили мертвою.

Раніше повідомлялося, що Калуші матір підозрюють у вбивстві своєї 3-річної дитини. Ймовірно, у жінки було загострення психічного розладу.

Як стало відомо, поліцію викликали сусіди, почувши дитячі крики та плач. Однак двері ніхто не відчинив. Квартиру жінка орендувала, тож правоохоронцям довелося зв’язатися з власником помешкання, щоб той відімкнув двері. Дитина вже була мертва.