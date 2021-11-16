Пішла з дому і не повернулася: у Миколаївській області зникла жінка (прикмети)

Пішла з дому і не повернулася: у Миколаївській області зникла жінка (прикмети)

Жінка не виходить на зв’язок від 7 листопада.

У Миколаївській області до поліції звернувся місцевий житель із повідомленням про те, що зникла його співмешканка - Авакова Юлія Ігорівна 1986 року народження.

Про це повідомили у поліції області.

З його слів, 7 листопада близько 12:30 вона пішла з дому по пр. Героїв України та досі не повернулась.

Прикмети: зріст 183-185 см, спортивної статури, волосся темне.

Була одягнена: у джинси чорного кольору, бежеві шкіряні черевики на підборах, чорну шапку та куртку чорного кольору.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування розшукуваної, або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити до відділення № 1 за за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 8, тел. (0512) 53-12-71, 102.

Нагадаємо, у Чернівцях знайшли тіло мертвого чоловіка після п'яти днів пошуків. Він пішов гуляти з собакою та не повернувся додому.

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