Пішла з дому і зникла: в Одеській області розшукують дівчину (прикмети)

Дівчина не виходить на зв'язок.
В Одеській області розшукують 15-річну Лісніченко Юлію. Дівчина пішла з дому 19 січня і не повернулася.
Про це повідомили у поліції регіону.
Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне.
Була одягнута: синя куртка, спортивні камуфляжні штани, червоний шарф, рожевий рюкзак.
Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти у пошуках чи знають місцеперебування дівчини, зателефонувати за номером (048) 722-45-42 або на спецлінію 102.
Нагадаємо, в Ужгороді у власному будинку знайшли мертвою 37-річну жінку. Її ніхто не бачив ще від кінця грудня 2021 року. Втім, і рідні, і друзі, і колеги увесь цей час отримували від неї повідомлення та фото.
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