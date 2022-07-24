Пішла з дому після сварки з чоловіком: на Прикарпатті поліцейські розшукують матір із сином

Поліцейські Івано-Франківщини розшукують Карину Жовтняк 1995 року народження та Германа Мандриченка 2015 року народження. 22 липня після конфлікту Карини з чоловіком вона разом із сином пішла з дому.

Про зникнення дружини та дитини до поліції звернувся чоловік Карини Жовтняк.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції області.

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Прикмети жінки: зріст — 170 см, спортивної тілобудови, довге русяве волосся. На шиї у Карини — татуювання у вигляді корони та діаманту, на животі — у вигляді пера.

Жінка вийшла з дому у джинсових шортах, чорній футболці та білих кросівках. Мала із собою рюкзак чорного кольору та документи.

Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

Прикмети хлопчика: зріст — приблизно 115 см, середньої тілобудови, світло-русий. Був одягнутий в сірі шорти, чорну футболку та сині калоші.

"Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Карини Жовтняк та Германа Мандриченка, телефонуйте на цілодобову лінію служби "102", — зазначили поліцейські.

Раніше стало відомо, що під Києвом у Броварах три дні тому зникла неповнолітня дівчина.

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