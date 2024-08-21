Пішла з дому та не повернулась: на Дніпропетровщині розшукують 13-річну дівчинку (фото, прикмети)

Вчора, 20 серпня, близько 21:25 дівчинка пішла з дому, що знаходиться в селищі Правобережне Кам'янського району та до теперішнього часу не повернулася. Її місцеперебування залишається невідомим.

Про це повідомили в ГУНП Дніпропетровської області.

Дівчинці приблизно 13-14 років, зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови, з темним волоссям до плечей. На момент зникнення вона була одягнена в різнокольорові лосини, рожеву футболку і сині шльопанці.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцеперебування Тамари Емінової, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефонами: 097-727-96-92, 097-556-86-84 (Верхньодніпровськ) або 096-586-94-41, чи зателефонуйте на лінію "102".

Оновлено о 09:51 Поліцейські Верхньодніпровська розшукали 13-річну Тамару Емінову, з нею все добре.

Нагадаємо, у Тернопільській області дев'ятирічний хлопчик без дозволу батьків вирушив на велосипеді, щоб провідати бабусю. Він проїхав десять кілометрів, але на жвавій трасі його зупинили патрульні.

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