Пішла з дому та не повернулася: миколаївська поліція розшукує дівчину (прикмети)

Пішла з дому та не повернулася: миколаївська поліція розшукує дівчину (прикмети)

Дівчина не виходить на зв'язок.

У Миколаївській області поліція розшукує Кудринецьку Тетяну Володимирівну 2004 року народження. Вона зникла декілька днів тому.

Про це повідомили у поліції.

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Дівчина 26 вересня ввечері пішла з дому у с. Гамове Миколаївського району та не повернулася. За наявною інформацією, може перебувати у Одесі.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, очі світлі, волосся довге темне, на лівій щоці родима пляма червоного кольору.

Була одягнена у сіру кофту с капюшоном, чорні штани.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування дівчини або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Миколаївське РВП) за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164, або за телефонами (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, 102.

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