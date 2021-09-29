Пішла з дому: у Кривому Розі розшукують 16-річну дівчинку, яка зникла безвісти

На зв'язок вона не виходить з 28 вересня.
У Кривому Розі Дніпропетровської області правоохоронці розшукують зниклу безвісти 16-річну дівчинку.
Про це пишуть в групі "Пошук дітей Кривий Ріг".
Як стало відомо, Усачова Карина Олександрівна вийшла з будинку, розташованого в мікрорайоні Каруни 28 вересня близько 16:30. На зв'язок з рідними та близькими вона не виходить. Про її місцезнаходження все ще нічого невідомо.
Її прикмети: русяве волосся середньої довжини, сірі очі, зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури. Була одягнена в сіру кофту і чорні спортивні штани.
“Будь яку інформацію про зниклу Усачову Катерину надавати телефоном гарячої лінії групи пошуку зниклих дітей: (097) 543-30-30”, — підкреслили в групі.