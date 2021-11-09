Пішла з медустанови і зникла: у Миколаївській області розшукують жінку (прикмети)

Пішла з медустанови і зникла: у Миколаївській області розшукують жінку (прикмети)

Від 8 листопада жінка не виходить на зв’язок.

Поліція розшукує жінку, яка пішла з медичної установи у Первомайську та зникла.

Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Миколаївській області.

Жінка досі не повернулася. Наразі про її місцеперебування нічого невідомо.

Прикмети: зріст близько 155 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве до плечей, очі карі.

Була одягнена: у коричневу куртку, спортивні штани темно-синього кольору, чорні чоботи.

Жінка має певні розлади здоров’я.

Якщо володієте інформацією про зниклу чи її місцеперебування, зверніться до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29, або за телефонами: 068-314-29-49, 093-631-84-50, 099-136-27-34, або на спецлінію 102.

Раніше стало відомо, що у Вінницькій області зникла 21-річна жінка Валюк Ірина Юріївна та її трирічний син. 26 жовтня жінка разом із дитиною пішла з дому і досі не повернулася і не виходила на зв’язок.

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