У Києві чоловік розбещував 12-річну дівчинку, з якою познайомився на вулиці

У Києві чоловік розбещував 12-річну дівчинку, з якою познайомився на вулиці

До поліції звернулася мама дитини.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у розбещенні малолітньої дівчинки.

Про це повідомляє поліція Києва.

До поліції Києва звернулась жінка і повідомила, що у недобудові на проспекті Георгія Ґонгадзе невідомий чоловік вчинив розпусні дії відносно її 12-річної доньки.

Правоохоронці оперативно встановили, що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець.

"Попередньо ми з’ясували, що дівчата на вулиці познайомились з чоловіком. Під час спілкування він придбав алкоголь та запропонував малолітнім пройти у закинуту будівлю, де вони тривалий час розпивали спиртні напої. Згодом одна з дівчат пішла з недобудови, а зловмисник, залишившись з іншою наодинці, вчинив розпусні дії відносно неї. Впродовж години ми встановили фігуранта та затримали його за місцем мешкання", - розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Подільського управління поліції Юрій Трембіцький

Затриманим виявився 32-річний киянин, який неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України - розбещення неповнолітніх.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину та наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Окрім цього, працівники сектору ювенальної превенції перевірять батьків малолітніх щодо неналежного виконання ними обов’язків з виховання дітей. Також чоловіка можуть притягти до кримінальної відповідальності за втягнення малолітніх у пияцтво.

Нагадаємо, що 38-річного уродженця Луцька засудили за те, що показував порно неповнолітньому хлопцю. Чоловік запросив потерпілого до себе в гості, запропонував випити алкоголь, після чого ввімкнув на телевізорі відео зі сценами сексу.

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