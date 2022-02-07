"Пішла з життя молода людина прекрасної душі": у Чернівцях померла 28-річна лікарка

"Пішла з життя молода людина прекрасної душі": у Чернівцях померла 28-річна лікарка

Що стало причиною смерті, наразі не повідомляється.

У Чернівцях померла 28-річна лікарка-невропатологиня Анастасія П'ятковська.

Про смерть колеги 5 лютого повідомили у Чернівецькій обласній клінічній лікарні.

"4 лютого колектив ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня" зазнав непоправної втрати. На 28 році життя перестало битись серце лікаря-невропатолога неврологічного підрозділу П'ятковської Анастасії Юріївни", - йдеться у повідомленні.

Причину смерті лікарки у медзакладі наразі не розголошують.

"Пішла з життя молода людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Не вистачає слів, щоб передати сум, який торкнувся не лише сім’ї, а й колег", - зазначили в лікарні.

Відомо, що Анастасія П'ятковська закінчила навчання у Буковинському державному медичному університеті. Проходила інтернатуру за спеціальністю "Неврологія" у третьому відділенні Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Після закінчення інтернатури у 2018 році почала працювати лікарем-невропатологом у цьому ж відділенні, а з листопада 2020 року продовжила свою лікарську діяльність в ОКНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня", де й працювала до нині.

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