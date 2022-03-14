Пішла за іграшками для дітей: в Дергачах Харківської області в результаті обстрілу загинула 15-річна дівчина

Пішла за іграшками для дітей: в Дергачах Харківської області в результаті обстрілу загинула 15-річна дівчина

В будинку були батьки та ще 2 дитини, вони не поранені.

У Дергачах Харківської області окупанти поцілили у приватний будинок. В результаті обстрілу загинула дівчина-підліток.

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Про це повідомив у фейсбук начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Внаслідок обстрілу окупантів загинула дитина 2007 року народження. Дарина пішла в іншу кімнату за іграшками для маленьких дітей і в цей момент в їхній будинок в Дергачах влучив снаряд. В будинку були батьки та ще 2 дитини, вони не поранені", - повідомив Болвінов.

Нагадаємо, що 13 березня російські окупанти завдали авіаудару по різним районам Миколаєва. Внаслідок чого, за попередніми даними, загинули дев'ятеро людей.