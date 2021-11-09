"Пішла звідси": у Києві жінка без маски влаштувала скандал у аптеці (відео)

"Пішла звідси": у Києві жінка без маски влаштувала скандал у аптеці (відео)

Аптекарка попросила відвідувачку надягти маску, а та затіяла сварку.

У Києві в одній із аптек стався скандал. Його влаштувала відвідувачка, яка зайшла до приміщення без маски.

Відео інциденту виклали в Мережі.

На кадрах видно, як відвідувачка влаштувала скандал через те, що зайшла до приміщення без засобу індивідуального захисту, і їй не сподобалося прохання працівниці аптеки надягти маску.

Жінка заходилася ображати аптекарку, погрожувати, що та "вже завтра тут не працюватиме".

"Пішла звідси. Мамі своїй скажи спасибі, що таку сц**ху виплодила. Як хочу, так і заходжу. Тебе тут завтра не буде", - роздратовано викрикувала жінка.

Після того, як вона виплеснула свій негатив на аптекарку, жінка пішла, грюкнувши дверима.

Користувачі в Мережі прокоментували побачене:

От і живемо. А потім дивуємося, що відбувається з нами.

Ну захотілося жінці поскандалити.

Може в неї нова помада, а ніхто не оцінив, і змушували одягти маску.

Нагадаємо, що в одному із супермаркетів Києва жінка одягала маску на свого собаку. Зауважимо, що песика породи йоркширський тер'єр жінка везла у дитячому візочку.

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