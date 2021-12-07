"Пішли до директора, швидше": в Одесі вчитель взяв школяра за ногу та протяг по всьому коридору (відео)

"Пішли до директора, швидше": в Одесі вчитель взяв школяра за ногу та протяг по всьому коридору (відео)

Інцидент закінчився для освітянина пошуком нової роботи.

В Одесі вчитель вирішив провчити шестикласника за нібито тролінг і в буквальному сенсі слова потяг його до директора.

Відео інциденту згодом з'явилося у соціальних мережах.

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На ролику видно, як у класі діти шумлять та з гумором реагують на те, як вчитель виштовхує з приміщення школяра. У коридорі той впав на підлогу, вчитель взяв його за ногу і потяг далі.

“Ще раз говорю: пішли до директора, швидше”, — коментував свої дії педагог.

У соціальних мережах пишуть, що інцидент стався через те, що школяр попросився до туалету. Вчитель тричі проігнорував прохання нібито вирішивши, що дитина його “тролить”. Після чого застосував до учня силу та потяг його до директора.

Пізніше стало відомо, що педагога звільнили.

“Вчителя звільнили. Правильно вчинили. Не обговорюється. Як би не було, підняти руку на дитину — вийти з професії. У випадках, коли дитина категорично заперечує норми поведінки, школа не повинна виглядати беззахисною. Є чіткий алгоритм дій: психологічна служба, ювенальна поліція, служби, які допомагають стимулювати батьків до виконання своїх обов’язків”, — написала на своїй сторінці в соцмережі директор департаменту освіти і науки Одеської міської ради Елена Буйневич.

Нагадаємо, що в Одесі у туалеті ліцею знайшли повішеним 15-річного хлопця.

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