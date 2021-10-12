Пішли гуляти з собакою і зникли: під Дніпром четвертий день розшукують двох неповнолітніх дівчат

Пішли гуляти з собакою і зникли: під Дніпром четвертий день розшукують двох неповнолітніх дівчат

Де вони можуть перебувати, невідомо.

У Павлограді Дніпропетровської області поліція і волонтери розшукують двох зниклих безвісти неповнолітніх сестер. Вони пішли гуляти з собакою і перестали виходити на зв'язок.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП області.

Як стало відомо, 13-річна Валерія Зуєва і її 9-річна сестра Наталія Зуєва пішли гуляти з песиком 9 жовтня близько 10 ранку. Після чого перестали виходити на зв'язок з рідними та близькими.

Валерія була одягнена в червону куртку, чорні штани в клітинку.

Наталя була одягнена в рожеву шапку, синю куртку і бежеві штани.

Національна поліція Дніпропетровської області

"Прохання до всіх, хто знає місцезнаходження Валерії та Наталії, повідомити до чергової частини Павлоградського районного відділку поліції за телефонами: (099) 545 68 61, (095) 924 46 23, (066) 868 36 67 або на лінію "102", — підкреслили в ГУНП області.

Нагадаємо, що У Дніпропетровській області на тимчасовій зупинці загорівся мікроавтобус. В результаті чого загинув чоловік.

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