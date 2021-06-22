Пішли купатись і втопились: у Чернігівській області знайшли тіла двох чоловіків

Чоловіки пішли купатись, але додому так і не повернулись.

У понеділок, 21 червня, в Чернігівській області виявили двох утоплеників. Обоє чоловіків пішли на водойми, але додому так і не повернулись.

Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу поліції області, тіло 35-річного чернігівця знайшли вранці на річці Снов, за переправою в селищі Седнів. Напередодні чоловік близько 19:00 пішов купатися та не повернувся.

Ще одного загиблого 58-річного жителя селиша Березна виявили в озері Сичове, неподалік села Миколаївка. Чоловік вранці пішов купатися, але також не повернувся.

На тілах покійних поліція не виявила тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, на Волині втопився 12-річний хлопчик.

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