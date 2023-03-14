Пішли на дитячий майданчик і не повернулися: на Миколаївщині розшукують двох хлопчиків

До правоохоронців по допомогу звернулася мати двох синів, які пішли гуляти й не повернулися додому.

Поліцейські розшукують 8-річного Данила Солонара та 6-річного Ярослава Мирзу. Вони зникли в селі Агрономія, що на Миколаївщині, у понеділок, 13 березня.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

До місцевих поліцейських звернулася мешканка й розповіла, що її діти вдень пішли на дитячий майданчик та до досі не повернулися.

Прикмети Данила Солонара: худорлявої статури, волосся темне. Був одягнений у темно-сіру куртку зі світловідбивними смугами, коричневі чоботи і темно-вишневі штани.

Прикмети Ярослава Мирзи: худорлявої статури, світле волосся, карі очі. Був одягнений у жилетку темно-синього кольору, светр чорного і жовтого кольору, чорні рвані джинси, темні калоші.

На Миколаївщині розшукують двох хлопчиків / Фото: Національна поліція України

Громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження дітей, просять звернутися до відділу поліції № 1 Первомайського районного відділу за адресою: смт Арбузинка, вул. Шевченка, 200. Також із цього приводу можна телефонувати за такими номерами: (096)-496-28-55, (067) 257-71-61, (097) 981-17-15, 102.

Раніше ми повідомляли, що в Росії мати окупанта помітила зникнення сина, коли в неї закінчилися його гроші. Жінка почала шукати солдата РФ тільки після того, як на його рахунок припинили надсилати кошти.