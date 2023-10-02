Пішли на прогулянку і не повернулися: на Одещині у штучній водоймі втопилися діти

На Одещині у селі Дослідне у штучній водоймі виявили тіла двох 13-річних хлопчиків.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

За інформацією правоохоронців, дітей намагалися шукати батьки спочатку самостійно, а потім звернулись по допомогу. Підлітки пішли на прогулянку 1 жовтня та не повернулися додому. Попередня причина загибелі — утоплення.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, тіла дітей направлять на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, на Черкащині втопилася 11-річна дитина.

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