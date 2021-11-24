Пішли на рибалку: на Миколаївщині рятувальники витягли з Чорного моря тіла трьох чоловіків

Пішли на рибалку: на Миколаївщині рятувальники витягли з Чорного моря тіла трьох чоловіків

В обставинах загибелі розбираються правоохоронці.

На Миколаївщині рятувальники витягли з води тіла трьох чоловіків, які втопилися під час риболовлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, про трагедію рятувальникам ще 22 листопада повідомили очевидці, які у Чорному морі біля острова Березань виявили перевернутий човен, а також тіла двох чоловіків. Третього рибалку надзвичайники шукали кілька днів. Розшукати його вдалося вранці 24 листопада.

“Тіло третього чоловіка 1967 року народження та човен, який затонув у Чорному морі поблизу острова Березань, на глибині шести метрів виявили водолази аварійно-рятувального загону. Тіло людини підняли на поверхню та транспортували на берег”, — розповіли в пресслужбі ДСНС області.

В обставинах події розбираються правоохоронці.

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