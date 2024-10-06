Пішли по гриби та не повернулися: на Тернопільщині в лісі зникли дві пенсіонерки

На Тернопільщині у двох громадах шукають двох пенсіонерів, які зникли в лісі. Вони пішли по гриби та не повернулись.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

"5 жовтня забили на сполох у с. Бертники Монастириської ТГ Чортківського району. 70-річна мешканка села вранці вийшла з дому в ліс по гриби і не повернулася. До її пошуків залучили рятувальників, поліцію та місцеве населення. Вчора знайти пенсіонерку не вдалося, сьогодні (6 жовтня - ред.) рятувальна операція продовжується", - сказано у повідомленні рятувальників.

Того ж дня, за інформацією ДСНС, в с. Іване-Пусте Іване-Пустенської громади Чортківського району зникла 81-річна жінка, яка також вирушила до лісу.

Пошуки пенсіонерів тривають.

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