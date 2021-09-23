Пішли по гриби та заблукали: в Івано-Франківській області знайшли тіла двох чоловіків

Пішли по гриби та заблукали: в Івано-Франківській області знайшли тіла двох чоловіків

Одного з чоловіків розшукували майже два місяці.

Рятувальники знайшли тіла двох чоловіків, які шукали гриби та загубилися у лісі. Загиблі заблукали у різний час і в різних лісових масивах. Одного шукали кілька днів, іншого - майже два місяці.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

18 вересня до поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що в лісі між селами Цінева та Рівня загубився її батько, який пішов по гриби і не повернувся.

Рятувальники обстежили близько 165 га відкритої місцевості та 1000 га за допомогою квадрокоптеру. І лише 22 вересня тіло чоловіка знайшли у лісі Калуського району.

Тіло іншого грибника виявив місцевий мешканець в урочищі Долини. Він пішов по гриби ще 31 липня і не повернувся додому. Тоді у пошуках брали участь п'ять гірських рятувальників, четверо поліцейських та місцеве населення. Але безрезультатно.

ДСНС не уточнює, від чого саме померли чоловіки.

Нагадаємо, на Вінниччині п’ятеро дітей отруїлися грибами, серед яких була отруйна бліда поганка. Дві сестрички 4 та 12 років померли у лікарні. За життя їхнього 13-річного брата борються медики.

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