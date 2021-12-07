Сказали дітям, що пішли рибалити: у Житомирській області зникло подружжя

У водоймі знайшли човен, який належав голові родини.

У Житомирській області водолази, правоохоронці та місцеві жителі шукають подружжя, яке, ймовірно, втопилося.

Про це повідомляє "Рупор Житомира".

Вчора, 6 грудня, до поліції надійшло повідомлення про те, що з дому в селі Парипсів Попільнянської громади пішли чоловік і дружина і не повернулися. Про це повідомили рідні подружжя.

Вдома самі залишилися двоє дітей 7 та 4 років. Зараз ними опікуються родичі.

Про родину відомо, що вона перебуває на обліку соціальних служб. Старший хлопчик розповів, що мама з татом нібито пішли рибалити ще кілька днів тому (ймовірно 4 грудня) і додому не повернулися

Правоохоронці встановлюють місце перебування сімейної пари. До пошуків 26-річної жінки та її 31-річного чоловіка долучились поліцейські, рятувальники, представники місцевої громади та водолази.



Зараз обстежують ставок. Там виявили порожній човен, яким могло користуватися подружжя.

Наразі триває обстеження ставу та навколишньої території.

Станом на 13.00 7 грудня обстеження дна ставу водолази були змушені припинити через несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, що під Луцьком знайшли 36-річного чоловіка, який зник тиждень тому. Його виявили на дачі.

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