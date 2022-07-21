Пішли у контрнаступ: ЗСУ дали прочуханки мотострілкам РФ у Харківській області і ліквідували роту окупантів

В результаті ЗСУ трохи "прорідили" ряди мотострілецького полку, а точніше - знищили цілу ворожу роту.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Сили оборони України проводять успішні контрнаступальні дії на окремих ділянках фронту.

19 липня у Харківській області було знищено роту 9 мотострілецького полку (в/ч 88771, Радянськ, Калінінградська обл.) 18 мотострілецької дивізії Балтійського флоту. Втрати склали: 35 військовослужбовців загинули, понад 53 поранені", - розповів журналіст.

Нагадаємо, що на Харківщині морпіхи РФ відчули на собі лють і силу ЗСУ. В результаті бойових дій морські піхотинці недорахувалися чотири десятки своїх товаришів та трохи більше виявилися "тимчасово виведеними з ладу".

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