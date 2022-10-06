Пішли у наступ: російські окупанти намагалися захопити Любомирівку на Херсонському напрямку

На півдні росіяни спробували піти в наступ.

На Херсонському напрямку в районі Любомирівкі відбувся бій. Російські окупанти пішли в наступ і отримали "люлів" від ЗСУ.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Намагаючись вишукати способи протидії нашому активному просуванню, ворог активізує повітряну розвідку. Силами посиленого тактичного підрозділу противником була здійснена спроба провести наступальні дії в напрямку Любомирівки. Успіху не мав, з втратами відступив", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, австралійський генерал Мік Раян розповів про контрнаступ ЗСУ на півдні. За його словами, армія РФ зазнала найбільшої поразки від часів Другої світової.

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