Пішли до школи і зникли безвісти: у Дніпрі поліція розшукує двох неповнолітніх дівчат (фото)

Пішли до школи і зникли безвісти: у Дніпрі поліція розшукує двох неповнолітніх дівчат (фото)

На зв'язок вони не виходять вже понад добу.

У Дніпрі поліція і волонтери розшукують двох неповнолітніх дівчат, які пішли до школи і зникли безвісти.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, 22 вересня близько 8:00 дівчинки 14 і 15 років пішли в школу, розташовану в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Після чого припинили виходити на зв'язок.

Прикмети 14-річної школярки: на вигляд їй до 15 років, зріст близько 165 сантиметрів, худорлявої статури, довге волосся білого кольору, очі блакитні. Була одягнена в чорну куртку, сині джинси та чорне взуття.

Прикмети 15-річної школярки: на вигляд близько 14—15 років, зріст приблизно 160 сантиметрів, середньої статури, русяве волосся нижче плечей, карі очі. Була одягнена в чорну куртку, сірі джинси і чорні кеди.

“Усіх, хто володіє будь-якою інформацію про місцезнаходження Каміли Клочко та Єлизавети Унченко, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 024 63 20, (063) 074 22 13”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.

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