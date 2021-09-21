"Пішли вибухові темпи": українців попередили про стрімке збільшення COVID-госпіталізацій

В Україні пішов повноцінний спалах захворюваності на COVID-19.

В Україні наразі відбувається повноцінний спалах захворюваності на COVID-19 і цьогоріч країна навряд вже повернеться до "зеленої" зони карантину.

Про це сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко на брифінгу у вівторок, 21 вересня.

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За його словами, зараз темпи поширення COVID-19 в Україні співмірні з тими, що фіксують в Європі.

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"Досить довго ми не називали динаміку, яка спостерігалася в Україні, спалахом. Зараз пішли вибухові темпи, які уже сумірні з тими, які ми спостерігали в Європі впродовж останніх трьох місяців. Тобто можна констатувати, що в Україні пішов повноцінний спалах захворюваності на COVID-19", - сказав Ганиченко.

За даними фахівців, за останній тиждень кількість нових виявлень збільшилась на 68% і потенційно наступного тижня є ризики отримання ще більших показників. Водночас, очікується, що поточна хвиля коронавірусу буде відповідати попередній.

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"Госпіталізації над виписками переважають на 60%, це говорить про те, що ліжка будуть все швидше заповнюватися пацієнтами... У нас не буде довгого плато, як ми спостерігаємо в Європі. Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявлятися під час весняної хвилі. Єдине, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню", - зазначив Ганиченко.

Нагадаємо, 23 вересня в Україні всі регіони переходять із "зеленої" зони до "жовтої" зони карантину.

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