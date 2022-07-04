"Пішли вони на**й, відправили нас, як м'ясо": окупанти скаржаться на оточення і на ставлення командування

"Пішли вони на**й, відправили нас, як м'ясо": окупанти скаржаться на оточення і на ставлення командування

Російські окупанти все частіше ведуть розмови зі своїми рідними, в яких говорять, що не мають бажання воювати, тож пишуть рапорти на звільнення.

Один із російських вояків усвідомв це після виходу з оточення.

Про це він розповів своїй матері у телефонній розмові, яку перехопило ГУР Міноборони.

Окупант, який хоче повернутися з війни, просить матір звертатися в прокуратуру через неможливість отримати відповідні документи.

"Ми з оточення вийшли. Всю ніч пішки йшли. Один підірвався на гранаті. Поранений поїхав. Один вперед пішов. Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони нах**. Відправили нас як м’ясо", - скаржиться окупант.

Вояка додає, що під час виходу багато з них "перебили, бо їх відправили "на забій". Заяву він вже написав і ось-ось має поїхати до Росії.

"Мені взагалі пох*р на цю ср*ну армію. З їхнім відношенням, як до м'яса. Я ще приїду і судитися буду, що не відпускали, коли документи вже подали. Сказали, що в моєму випадку або 200-м, або 300-м звідси поїду", - говорить окупант.

Нагадаємо, очільник військової розвідки також заявив, що бойові дії в Україні знизяться до мінімуму вже до кінця року. А переломний момент у війні може настати вже від початку серпня.

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